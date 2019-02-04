新地（0016）截至6月底止年度全年業績，撇除投資物業公平值變動的影響，集團錄得基礎盈利323.98億元，按年增加6.6%；全年純利錄449.12億元，按年跌10%，每股基本盈利為11.18仙，派每股末期息3.7元，按年增7.2%，全年合共派4.95元，按年增6.5%。

期內集團錄得物業收入為413.13億元，當中來自物業銷售的溢利貢獻為186.97億元，按年增加15%。租金收入方面，連同合作項目租金收入按年增6%至257.7億元，淨租金收入按年增6%至196.78億元。

截至六月底本港土儲按所佔總樓面面積計為5800萬平方呎。年內，集團增加七個香港土地儲備，按所佔權益計算，新增的總樓面面積合共310萬平方呎，其中兩幅住宅地皮是透過政府招標途徑購入，一幅位於啟德，另一幅位於大埔白石角；該兩幅地皮的零售部分將保留作出租用途。其餘的新增住宅用地主要來自農地轉換。

此外，集團年內與政府達成地契修訂協議，將荃灣一幢工業大廈重建為住宅項目，提供總樓面面積十六萬八千平方呎。

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