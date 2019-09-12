中美貿易前景向好，雙方均有行動展示誠意，港股今早高開124點，成為全日高位，其後股價最多曾跌191點，低見26967點，收市跌71點或0.26%，報27087點，成交金額767億元，減少14%；國指升27點或0.26%，報10592點。港股通今明暫停，Ａ股明日休市。

恒指先升後回，終止兩連升，高位則創8月2日後新高，開始回補8月1日下跌裂口，裂口頂部為27495點，走勢上恒指仍沿保力加通道頂上行，並升50天線26998點，逼近250天線27372點。

獲大和上調目標價的創科實業（0669）升3.99%，收報57.3元，是升幅最大的藍籌。大和指，創科實業旗下美沃奇品牌的擴張計劃有望給該公司利潤帶來提振。將該股目標價從63元上調至65元，同時維持買入評級不變。

宣布以高價收購倫交所的港交所（0388），今日全日受壓，股價最低見236.6元，跌3.8%，收市仍跌3.5%，收報237.4元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升0.98%，收報349.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；友邦（1299）跌1.43%，收報79.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

中美貿易憧憬向好，貿易相關股向好，瑞聲（2018）升2.65%，收報40.65元；舜宇（2382）升1.04%，收報116.4元、萬洲（0288）升3.88%，收報7.22元。

國泰（0293）昨日公布8月份總載客按年跌11.3%，且短期會減少運力增長，今日再有報道指國泰停止招聘新員工，國泰全日跌0.9%，報1.062元。

郭台銘退出國民黨，憧憬將會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入2020總統大選。富智康（2038）曾大升28%，高見1.3元，收市報1.18元，升14.5%。

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