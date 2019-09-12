特首林鄭月娥上周三（4日）終於克服「語言障礙」，首次為修訂《逃犯條例》說出「撤回」二字。與特區政府多年施政方針一樣，當日市况非常詭異，事緣「林鄭正式撤回修例」一事，筆者聽聞消息在當天早上已在金融圈廣泛流傳，最終港股升近千點，本地地產股全線爆上。不過，就算真的有「春江鴨」早着先機，促成這宗可能是港股史上最離譜內幕交易的林鄭，卻肯定沒有干犯任何條例，有金融界人形容這簡直是「完美犯罪」的示範。

筆者今天做一回偵探，帶讀者探究一下撤回修例事件的經過。9月1日警民再度出現激烈衝突，至9月2日更有錄音流出，林鄭語帶哽咽表示，若她可以選擇，第一件事要做的就是辭職，連續數日港股表現都不太好。但在9月4日當天股市突然高開300點，不少人認為是與中國經濟數據有關；直至下午開市前，有網媒開始報道，林鄭急召人大、政協及建制派議員在4時到禮賓府開會，可能正式撤回修例。面對港府多月來首次讓步，港股隨即爆升千點，地產股如九倉置業（1997）及新地（0016）都升一成收市，粗略估計，當日升市增加的市值至少有數百億元，之後的發展大家就很清楚了。

禮賓府晤政要 前一晚已通知

到底林鄭是何時開始有「撤回」的想法？有基金經理朋友告訴筆者，至少撤回修例消息在當日9時、即開市前已開始流傳，但筆者難以求證；更重要的是，當日到禮賓府開會的人大、政協及建制派立法會議員們，有部分原來前一晚已經收到翌日下午到禮賓府的通知，其他的在當天早上也收到通知。這批人物當中不乏金融圈人士，自然理解這個消息會對股市造成什麼影響，變相是林鄭為反修例風暴以來滿肚冤屈的建制派送上「大禮」，不管你收不收，總之我是送了。

不過這個規模龐大的內幕交易，卻是絕對合法；《證券及期貨條例》內提及的內幕交易，筆者綜合冗長的條文不贅，主要是針對上市公司相關人士例如管理層泄漏股價敏感消息、又或是有人事先知道一些上市公司重要收購消息藉此獲利等；而林鄭一不是上市公司管理層，二沒有提及任何收購訊息，所以根本不屬證監會管理範圍。

示範一樁「合法」內幕交易案

過往本地政治事件對香港股市的影響非常輕微，反而更多是受中美政治事件影響；但正如「超人」李嘉誠日前在慈山寺所說，今次反修例風暴是自二戰後對香港最大的衝擊，政府的一舉一動已足以左右股市走向，正如昨日曾誤傳港府擬再回應訴求的消息，隨即刺激港股上升。

縱使筆者向來憎人富貴厭人貧，但如果可以換來政府真正回應社會訴求，這筆內幕交易的帳，我姑且以一筆勾銷。

李曉佳

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