恒指中午收報27118點，下跌40點，成交金額436億元。繼中方豁免部份關稅後，美國總統特朗普亦將原本於10月1日加徵的關稅延期至10月15日實施，雙方互相釋出善意，港股初段向好最高開27283點，但之後市況轉跌。宣布天價收購倫敦交易所的港交所（0388）跌3.58%，相信市傳英國政府反對交易已限制了跌勢。

恒指昨日抽升後，最終既沒有政府進一步回應訴求，也未見就「土地收回條例」提供更多訊息，港資股都略見回吐。要留意的是，過去一星期市場風格大轉，強勢版塊全線走低，幅度動輒達到10%，落後的銀行、地產、石油股則起動。但今早見強勢股在跌市下靠穩，部份醫藥股也逆市上升，要留意風格是否再度轉變。始終價值股炒作往往很短暫，資金願意不斷高追的還是強勢增長股。

中美互相釋出善意，背後原因是雙方經濟狀況都不好，大家都急着想暫時停火。美國PMI跌至收縮區域，中國也取消QFII及RQFII投資額度限制，明顯是要引外資流入中國債市(80%至90%是買債而非股票)。正常來說，貿易戰應該會有好消息，無論市場力量還是官方應美國要求，人民幣匯價也會得到支持。此外，近期油價反彈過後，昨日開始再度回落，特朗普更考慮放寬對伊朗制裁，油價就算不是轉勢，要更進一步也不容易。這兩項因素，對於內地航空股有利。今早也見股價全線逆市上升。

選擇上，以往國航（0753）最為強勢，事關國外航線比例最高。但隨着貿易戰及香港局勢動盪，再加上中國封殺到台灣旅遊，國外遊旅客人次肯定會受到影響，國內線變得更重要。當中3、4線城市居民收入增加，料會更利好東航（0670）及南航（1055）。可待調整至20天線水平時小注吸納。

張兆聰

明報首席評論員