中美貿易談判向好，美國推遲加稅，而中國有傳正考慮進口美國農產品。港股早段波動，高開124點後最多曾跌191點，半日跌40點或0.15%，報27118點，成交金額436億元；國指升30點或0.29%，報10595點。港股通今明暫停，Ａ股明日休市。

中美貿易向好，貿易股向上，創科實業（0669）升4.08%，收報57.35元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）升0.65%，收報108.9元、瑞聲（2018）升3.03%，收報40.8元；舜宇（2382）升2.17%，收報117.7元、萬洲（0288）升3.88%，收報7.22元。

受到高價收購倫敦交易所影響，港交所（0388）跌3.58%，收報237.2元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）升0.92%，收報349.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；友邦（1299）跌1.24%，收報79.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

郭台銘退出國民黨，早前，已有傳聞指，他會於9月13日退黨，並會在中秋連假後前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入2020總統大選。富智康（2038）曾大升28%，高見1.3元，半日收市報1.24元，升20.3%。

永利澳門（1128）母企公布，預計澳門業務第三季貴賓博彩轉碼數大幅減少，估計截至2019年8月31日止兩個月經調整後的物業EBITDA減少約3,000萬美元至3,500萬美元。永利半日跌0.35%，報16.9元。

《華爾街日報》引述消息報道，匯控（0005）計劃退出法國零售銀行業務，料最快秋季開始招標出售的程序。匯控跌0.91%，收報60.2元。

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