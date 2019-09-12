港交所（0388）於昨日收市後宣布，已向倫交所集團董事會提議，有意收購並將港交所及倫交所兩間公司合併。花旗發表報告指，港交所其對倫交所的報價遠高於歷史估值，降其評級至「沽售」。

該行指，港交所對倫交所的報價較後者9月10日的收市價溢價22.9%，相當於後者2019財年估值約42倍市盈率，遠高於22倍的歷史平均值。

另一方面，受消息帶動，倫交所的股價一度抽升16%，惟收市時升幅收窄至0.9%。花旗認為，倫交所股價漲幅反映交易的不穩定性，尤其是監管是否批准的風險。花旗認為，對倫交所而言，儘管港交所提出的報價有吸引力，但交易會面臨較高的監管阻礙。該行將港交所評級連降兩級至「沽售」，目標價下調26.3%至210元。

另外，美銀美林在報告中表示，港交所提出的合併建議令人意外，定價、監管批准和協同效應方面都存在不確定性，尤其當前英國和香港均面臨史無前例的不確定因素。

惟該行認為，港交所提出的報價吸引力有限，報價對倫交所的估值約每股8361便士，低於美銀美林提出的目標價8500便士。美銀美林維持港交所「中性」評級，目標價225元。

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