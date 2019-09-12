英國《每日電訊報》未引述消息來源報道稱，由於擔心政治和監管障礙，倫敦證券交易所勢將回絕港交所（0388）的收購提議。而《金融時報》亦引述消息人士報道稱，收購提議「面臨回絕」，原因是對政治風險和交易結構的疑慮。

彭博亦向英國政府發言人查詢，後者回覆指，倫交所是英國金融體系中至關重要的一部分，政府及監管機構將密切關注細節，又表示不會就商業事宜作出進一步評論。

另外，《華爾街日報》引述英倫銀行官員指，英國政府可能會否決有關交易，因為倫交所的結算部門被視為市場的重要組成部分，英國當局在考慮金融穩定及安全後，未必會批准交易。如果收購提議獲得支持，美國監管機構也將對交易能否繼續進行有發言權。

港交所昨日宣布，收購倫交所，不過市場認為作價過高兼有多重阻力。

港交所現報238.4元，跌3%，最低曾見236.8元，跌3.7%。成交金額13.8億元。

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