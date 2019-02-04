美國總統特朗普推遲對華徵稅日期，中美雙方互相展現誠意，市場憧憬談判向好，恒指今早高開124點或0.46%，報27283點，成交金額21億元；國指今早高開56點或0.54%，報10621點。

貿易股向上，萬洲（0288）升2.16%，報7.1元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）升0.51%，報39.8元；舜宇（2382）升0.61%，報115.9元；申洲國際（2313）升0.74%，報109元；創科實業（0669）升1.63%，報56元。

港交所（0388）高價買倫交所，開市跌3.25%，報238元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

騰訊（0700）升1.21%，報350.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點。

昨日雖傳政府擬回應一個訴求而最終被證偽，不過律政司司長鄭若驊指，對於引入緊急法，政府就現時情况不斷有研究有何合適引用的法律，若用適合使用採用。緊急法是否適用，要考慮很多因素和不同影響。至於建制派建議訂立蒙面法，鄭若驊指在近用社會情况前已有人提及，已進行了一定研究。地產股方面，新世界發展（0017）升0.57%，報10.52元；長實集團（1113）升0.53%，報57.4元；恒地（0012）跌0.26%，報38.7元；新地（0016）升0.34%，報118.2元；信置（0083）升1.99%，報12.32元。

永利澳門（1128）母企公布，預計澳門業務第三季貴賓博彩轉碼數大幅減少，估計截至2019年8月31日止兩個月經調整後的物業EBITDA減少約3,000萬美元至3,500萬美元。永利開市跌0.59%，報16.86元。

人行8月新增人民幣貸款1.21萬億元，勝預期，M2增8.2%，較上月高0.1個百分點，與上年同期持平。內銀內險內房A股ETF向上，內銀股方面，工行（1398）升0.56%，報5.4元；交行（3328）升0.92%，報5.47元；中行（3988）升0.95%，報3.2元；建行（0939）升1.29%，報6.28元。內險股方面，平保（2318）升0.8%，報94.05元；中人壽（2628）升0.72%，報19.54元。南方A50（2822）開市報15.04元，升0.94%。

復星國際（0656）及復星醫藥（2196）旗下分拆的上海復宏漢霖（2696）將在香港主板作為未盈利的生物科技股上市，今日上午9時起公開招股。復星國際開市升0.75%，報10.7元。復星醫藥開市報23.4元，升2.18%。

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