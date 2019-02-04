憧憬中美談判向好，美股三大指數向上，港股ADR則跌121點或0.45%，報27037點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.03%，折合報345.9元；匯控（0005）跌0.39%，折合報60.51元；建行（0939）跌0.25%，折合報6.18元。

今日焦點股份可留意：

港交所（0388）單方面宣布收購倫交所，被指作價高，港交所ADR跌3.8%或9.44元，折合報236.56元。港交所能否成事亦面臨英國政府、港交所股東，以及倫交所續收購Refinitiv等方面的阻礙。

昨日雖傳政府擬回應一個訴求而最終被證偽，不過律政司司長鄭若驊指，對於引入緊急法，政府就現時情况不斷有研究有何合適引用的法律，若用適合使用採用。緊急法是否適用，要考慮很多因素和不同影響。至於建制派建議訂立蒙面法，鄭若驊指在近用社會情况前已有人提及，已進行了一定研究。留意反修例相關股會否再受壓。

永利澳門（1128）母企公布，預計澳門業務第三季貴賓博彩轉碼數大幅減少，估計截至2019年8月31日止兩個月經調整後的物業EBITDA減少約3,000萬美元至3,500萬美元。

人行公布8月新增人民幣貸款1.21萬億元，勝預期，M2增8.2%，較上月高0.1個百分點，與上年同期持平。留意內銀、A股。

復星國際（0656）及復星醫藥（2196）旗下分拆的上海復宏漢霖（2696）將在香港主板作為未盈利的生物科技股上市，今日上午9時起公開招股。

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