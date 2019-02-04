美國總統特朗普再施壓，指聯儲局應該把利率降至零或者更低，另一方面，又指中國對部分美國商品免徵關稅是做了正確的事，市場對中美貿易談判前景有憧憬，美股向上。收市後特朗普宣布將對華加稅日期延後至15日，則是後話。蘋果推新iPhone，更有低價版本，刺激蘋果股價上升。

道瓊斯工業平均指數收漲227點，升幅0.85%，報27137點。標普500指數收漲21點，升幅0.73%，報3000點。納斯達克綜合指數收漲85點，或1.06%，報8169點。

波音升3.64%，報382.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻91點，而IBM跌1%，報143.6元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報223.59元，升3.17%，谷歌母公司Alphabet收市報1220元，升1.18%，亞馬遜收市報1822.99元，升0.13%，Facebook收市報188.49元，升1.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.85%，報389點。德國DAX指數收漲0.74%，報12359點；法國CAC 40指數漲0.45%，報5618點；英國富時100指數收漲0.97%，報7338點。

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