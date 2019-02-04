恒指昨升475點，收報27,159點，成交金額894億元。內地取消QFII及RQFII投資額度限制，未能提振A股，港股初段亦窄幅上落，其後傳出特首林鄭月娥對引用「收回土地條例」態度軟化，本地地產股及銀行股爆升，再加上內銀股發力，恒指一口氣衝破27,000點大關。收市後，港交所（0388）宣布計劃以總作價316億英鎊（約3065億港元），與倫敦股票交易所（倫交所，LSE）合併。由於作價太貴，LSE前景亦相當不明朗，中長線估值有很大下行壓力。

全球股市穩步回升，大背景是全球多國進行貨幣和財政刺激，同時中美貿易戰又初露曙光。內地已宣布加大地方債發行力度，為大興土木提供彈藥，人行剛公布8月份社融就高達1.98萬億元人民幣，這還是一個尚未發力的數字。在中央勒令銀行運動式放貸下，料年底前會再有一輪貸款及社融急增，往往可刺激中港以至全球股市向好。至於貿易戰，特朗普突然辭退國家安全顧問博爾頓，向中方釋出善意，中方則盛傳同意採購更多美國農產品、推出重要舉措緩解貿易戰負面影響，並公布首批對美加徵關稅商品排除清單。市場原本對談判全無憧憬，但中美雙方都釋出善意，股市也有良好反應。

可樂觀入市 但要控制注碼

恒指能否借勢再上？整體來看，在今年眾多利淡因素夾擊下，恒指仍守住2018年低位，現在全球央行和政府都已重回寬鬆模式，資金已別無選擇，要麼買債，要麼買股。由於債券和強勢股已相當不廉宜，低估值股票就起飛，而這些多是重磅股，例如銀行、地產、能源股等。港股昨日領升的亦正是匯控（0005）、內銀股、本地地產股等。從估值來看，上述低殘股市盈率都只有5倍至7倍左右，升10%甚至更多也絕不過分，同時又下跌多時全無反彈，市場嚴重低配，一旦回升大家要追貨，升勢便一發不可收拾。只是每次當匯控和內銀一起動，往往意味市場已炒無可炒，現在才入市的話，可以樂觀但一定要控制注碼。

脫歐不明朗 倫敦難吸IPO

港交所斥巨資收購倫交所，市場反應幾可肯定會相當差。首先，雖然英國應可避免硬脫歐，但前景依然相當不明朗，中長線也無可避免要與歐盟分手。屆時英國能否繼續吸引更多企業上市，存在很大不明朗因素，這也限制了估值和盈利增長前景。當然，大家可以說趁不明朗時買入，作價已反映了不少風險，值博率會更高。但問題正正就是變數很多，作價卻不合理地高。按港交所通告，總作價達到316億英鎊，以倫交所已發行股本3.5億股計算，每股企業價值為90.3英鎊，相對於2018年每股盈利僅約1.7英鎊，倍數達53倍，以今年預測每股盈利約2英鎊計算，也達到45倍。這遠高於全球同業約30倍或以下，也比港交所今年預測的32倍高得多。考慮到倫交所長期估值區間處於20倍至25倍，怎樣看這筆交易也不划算。

此外，港交所2012年收購倫敦金屬交易所（LME）已做了一次「明燈」，收購完成後就是金屬價格步入大熊市的開始，出手時間非常準確；而接手多年後，LME去年EBITDA也僅約5億元，相對於當年作價167億港元，可見當年的決定是完全錯誤，也反映了管理層的能力有多差勁。中長期看，估值更要被前景一般的倫交所拖累，市盈率要維持在以往的30倍有不少難度。港交所今市料顯著下跌，短線博反彈無妨，但中長線表現料會持續偏弱。

[張兆聰 還看今朝]