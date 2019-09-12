港股的輪動持續，低殘股份繼續熱炒，在中港金融股發力下，指數被大幅推高，但另一邊廂強勢股份如醫藥、消費等繼續調整。不少低殘股仍低於7月水平，短線或仍有收復失地的機會，而輪動持續，低撈強勢股要量力及分注進行。

恒指昨高開106點後在26,800點以下爭持，直到大約11點突然抽升，午後最多升475點、高見27,159點，之後守住兩萬七關口上落，收報27,159點，升475點或1.78%；國指升1.55%。大市成交895億元，高於60天平均逾一成。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.45%、0.39%，升勢集中大型股。

今年強勢股逆市下跌

據《明報》港股數據庫，升跌比率72比28，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為63比37，大市普遍向好，買盤動力不俗，但不少逆市下跌，特別是今年強勢的行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有近兩成下跌，醫藥保健跌逾1%表現最差，行業已連跌5日；紡織及服飾、食物飲品下跌，前者連跌兩日，後者5日有4日下跌。今年表現強勁的安踏（2020）連跌3日，李寧（2331）更連跌5日。

至於上升行業，只有三成多的升幅超過1.5%，跟得上或跑贏恒指國指，金屬及礦石升3%表現最強，有八成股份上升；撇除金礦股，金屬及礦石近3個月仍累跌一成。與此同時，近3個月累跌約一成的地產相關、本地金融，昨天分別升3%及2%，表現居前，低殘行業受到追捧。

恒指國指的重磅分類金融、地產皆向好，支撐指數升勢。內地取消合格境外機構投資額度限制，加上日前下調存款準備金率，利好內銀、券商股表現，近期提到的海通證券（6837）、建行（0939）對辦。美債債息持續反彈，長短債息倒掛的情况改善，有利銀行淨利息收入，帶動銀行股進一步向上。

近半年來，渣打（2888）表現最強，無論抗跌力及反彈皆是，惟已升至67元阻力，或有回吐；相比下，中銀香港（2388）依然落後，且不乏賣點，可以留意。中銀香港過去幾年積極推進東南亞地區業務發展，透過收購及完善佈局，初步發展成為區域性銀行，並取得良好成果，今年上半年東南亞機構提減準備前淨經營收入按年升超過兩成；雖然至今佔整體收入依然微不足道，但有望成為未來亮點，而差異化的發展定位，有助分散風險。

中銀升穿雙底頸線 看30元

走勢上，中銀香港於低位築起小雙底，昨天升穿頸線約28元，短線有機會上試50天線約28.6元甚至30元水平，倘若失守27元則可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]