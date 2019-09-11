金融圈最容易看清一個人。《明報》日前報道，指特首林鄭月娥上周三宣佈撤回逃犯條例前，吳光正家族透過私人券商哥連頓掃貨，這名撐警大叔再次施展「早人一步、理想達到」的過人本領。

受反送中運動和中美貿易戰影響，恒指自4月中以來下跌超過5000點，直至近日在林鄭宣佈撤回修例才見異動有反彈。與此同時，近年已少有動作的哥連頓證券，在恒指彈前一周，突然增加新地（0016）、恒地（0012）及冠君產託（2778）3隻地產股持倉，以當時股價計算，涉及股份市值約1.45億元。

事實上，這間哥連頓證券已非首次被指「搶佔先機」，哥連頓證劵曾在買賣會德豐系的股票時，因為多次時機落在公佈重大消息的前後，而惹來爭議。

例如於2017年8月7日，哥連頓開始增加九倉（0004）的持倉，4日內增加約190萬股，股份當時市值逾1.4億元，後來九倉在8月9日公布中期業績，宣佈研究分拆海港城等多個物業成為九龍倉置業（1997），九倉股價持續攀升，哥連頓的九倉持股年底前開始出現大幅減少，至2018年1月4日已接近沽清，而九倉在數日後的1月10日升至8年高位，成功完美出貨。

又例如九倉在2012年8月23日公佈中期業績，在公佈前的一個月內，正值九倉董事禁售期，吳光正時任九倉董事，卻在哥連頓的九倉股權增加近500萬股，估計涉資約2.2億元。

曾參選特首、現任政協常委的吳光正一向機關算盡，是當時首位表態支持林鄭做特首的大孖沙，當時吳光正讚她有心有力，絕非「梁振英二號」，又在薯片集氣大會後，強調對於曾俊華的民望民調不必盡信，籲選委應選擇最符合香港整體利益的林鄭。事實證明，他看錯了。

吳光正一世精明，凡事以利益先行，當年在岳父包玉剛手中贏得整個企集，其實擊敗其餘3名女婿，背後當然大有文章。

大灣區國舅

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