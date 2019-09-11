復星國際（0656）及復星醫藥（2196）旗下分拆的上海復宏漢霖（2696）將在香港主板作為未盈利的生物科技股上市，明日上午9時起公開招股。

復宏漢霖招股價定為49.6元至57.8元，每手100股，入場費5838.2元。集團將發行6469.5萬新股，為擴大後股本21%，其中國際發行部份佔90%，香港公開發售部份佔10%。若以57.8元上限價計算，本次復宏漢霖最多集資約37.4億元。

招股書顯示，該公司引入4名基石投資者，以卡塔爾投資者AI-Rayyan Holding投資額最高，達7.05億元，其次為AVICT Global Holdings Limited，投資2.35億元。此外Cayman Henlius及Zhejiang Staidson Investment各7840萬元。

復宏漢霖為內地一間生物藥公司，旗下產品以單抗生物類似藥產品為主。現時公司已有一款生物類似藥漢利康取得國家藥監局新藥藥證，並被批准商業化，該藥對於非霍奇金淋巴瘤適應症有效果。

公司今年首三個月錄得虧損1.58億元（人民幣，下同），按年多蝕57%。去年公司全年虧損5.05億元，研發開支錄得3.65億元。招股書顯示，今年6月公司向商業化合作夥伴交付首批新藥漢利康，總計20638瓶，自新藥銷售錄得1330萬元收益。公司指商業化過程開始後，今年及往後的獲利模型將與往期大有不同。

記者：馬迪帆