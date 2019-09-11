律政司司長鄭若驊在「一帶一路」論壇致辭時，提到近期社會不穩事件，或令人疑問香港將來是否繼續領先，不過香港有韌力，之後表現更堅強。她指其中一個例子是，上周行政長官林鄭月娥上周提出，官員到社區直接對話和建立對話平台兩項行動，有助政府達致更好地管治和建立政策。

她指官員會與來自所有階層、背景、政見的大眾直接對話，在論壇直接收集市民的意見。另外亦會建立平台，意見可經過調解員、社工、教師等，不願直接與政府溝通的人收集意見。政府可以收集數據了解衝突的深層次原因，政府在草擬政策時可基於數據分析。

鄭若驊又表示，香港過去是外資進入內地投資的橋樑，現時內地向外投資一帶一路國家，香港亦可有重要角色，提供平台聯繫項目和資金，發生糾紛時可提供調解服務。

香港和內地在四月份簽署《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》，公司選擇在香港進行仲裁程序，可向內地法院申請在內地的財產、證據進行保全。鄭若驊表示，香港目前是唯一可向內地法院尋求保全的的司法管轄區，安排很快落實，或在一至兩周內實施。

記者：歐陽偉昉

其他報道：

萬通保險：扣稅保單支撐業務 內地遊客8月大減對內地保單有影響

【港倫合併?】英國商務大臣：將「仔細研究」對倫交所的任何投資

【港倫合併？】港交所擬合併倫交所

【帶頭加息】匯豐加按息0.15厘 實際息率2.625厘

【升市原因】南早澄清政府會回應另一訴求報道為虛構

【農地估值】地建會支持政府收回農地 建公屋居屋

【突然現身】陳茂波：近期事件無損香港競爭力 包括表達自由

【無中央份】陳德霖撰文親述亞洲金融風暴 香港金融穩定保衞戰

【逃犯條例】數碼港減租一半 為期六個月

【中美角力】環時胡錫進：中國將採取重要措施紓緩貿易戰的影響

【如臨大敵】「一帶一路」論壇加強保安 記者需被搜袋 直傘要寄存