港交所（0388）剛剛宣布擬斥天價與倫交所合併，港交所行政總裁李小加隨即發表網誌《踏上「連接全球」的新征途》，認為這次交易是倫港世紀聯姻。

李小加指，港交所與倫交所均是全球最重要市場的金融基礎設施，兩者如能成功結合，將創造一個覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務，合計市值有望超過700億美元（約5460億港元）的交易所集團，亦將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻，創造一個領先的國際交易所集團。

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李小加指出，合併對全球金融市場有五點重要意義。第一，合併會創造出一個美元、歐元、人民幣等主要貨幣計價金融資產的領先國際交易平台；第二，倫交所是全球固定收益及貨幣市場領軍者，而港交所是全球股票、股票衍生品及IPO市場領導者，合併後會為全球上市公司和投資者提供全資產、全方位、全產品服務。

第三，倫交所是全球資產交易最核心的清算、結算等交易後服務金融基礎設施，港交所就有與中國市場跨境結算的互聯互通優勢，兩者聯手會成為全球東西資本自由流動與市場融合的投資交易及風險管理金融基礎設施；第四倫交所面向歐美成熟經濟體；港交所覆蓋亞洲經濟體，合併能向亞洲投資者提供廣泛全面的全球金融服務與產品，歐美成熟資本市場則可迎來包括中國等亞洲經濟體的長期資本。最後，李小加認為，港交所合併倫交所，可為全球金融服務業提供新動能、注入新活力。

李小加相信，合併能令香港在全球金融體系中重新定位，不再僅僅是外資進出中國市場的門戶，也成為舉足輕重的國際金融市場平台，同時也為香港連接中國與世界提供新新空間。他又指，港交所2012年收購倫金所（LME）的經驗，為進一步的國際收購奠定基礎，也讓港交所對倫敦資本市場有更深刻認識，雖然國際形勢充滿不確定性，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機，但擺在面前的現實是時不我待。

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