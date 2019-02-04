人行公布8月份金融數據，當月新增人民幣貸款1.21萬億元，高於7月的1.06萬億元，亦高於市場預期的1.2萬億元；廣義貨幣(M2)餘額193.55萬億元，同比增長8.2%，增速比上月末高0.1個百分點，與上年同期持平；狹義貨幣(M1)餘額55.68萬億元，同比增長3.4%，增速比上月末高0.3個百分點，比上年同期低0.5個百分點。

8月份，社會融資規模增量為1.98萬億元，同比增376億元，上月為1.01萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為146.82萬億元，同比增長12.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.23萬億元，同比下降10.3%；委託貸款餘額為11.74萬億元，同比下降9.5%；信託貸款餘額為7.75萬億元，同比下降4.3%；未貼現的銀行承兌匯票餘額3.33萬億元，同比下降12.8%；企業債券餘額為21.65萬億元，同比增長11.3% ；地方政府專項債券餘額為9.21萬億元，同比增長43.1%；非金融企業境內股票餘額為7.21萬億元，同比增長4.1%。

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