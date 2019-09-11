港交所（0388）收市後宣布，已向倫交所集團董事會提議，有意收購並將港交所及倫交所兩間公司合併。據呈交倫交所集團董事會的條款，每股倫交所集團股份將收到2045便士（約197.76港元）現金及2.495股新發行的港交所股份。按港交所昨日收市價245.2元及1英磅兌9.6865港元的匯率折算，每股倫交所集團股份價值為8361便士，較倫交所集團昨日收市價6804便士溢價22.9%。

港交所認為，合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施，好處包括幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇，鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位；方便企業更容易於倫敦、香港、米蘭及透過互聯互通機制進入中國市場，透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資。

港交所並計劃在完成交易時，將港交所的股份在倫交所第二上市，以顯示對英國的信心。

受消息刺激，倫敦證券交易所集團股價一度升16.4%，現時升幅收窄至6%。

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