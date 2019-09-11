國泰航空（0293）公布與國泰港龍航空於8月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，8月份的載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。兩航空公司在8月份共載客逾290.69萬人次，按年跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%。上月運載的貨物及郵件合共16.14萬公噸，按年減少14%，運載率下跌7.5個百分點至60.9%。該公司會短期內，將減少運力增長，按年比較會略低於去年同期的水平。

客運方面，可以用座位千米數計算的運力則上調5.1%。今年首八個月合計，載客量較去年同期上升2.2%，運力則增加6.5%。貨運方面，兩航空公司以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下降0.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為11.6%。今年首八個月的載貨量較去年同期減少7.1%，運力則上升0.8%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.2%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，八月份對國泰航空及香港都是極具挑戰性的月份，本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響業務表現。他們錄得的來港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%。他預期九月份的情況仍持續艱難。他更指，前艙需求的下跌較休閒旅遊更顯著，整體運載率大幅跌至80%。從區內市場來港的需求嚴重受挫，尤以中國內地和東北亞為甚。澳紐航線則表現較理想。由於旅行需求減弱，過境旅客比例增加及因美元走強而帶來的負面影響，令客運收益率進一步受壓。

他又說，年內未來數月的預訂水平大幅下降，因此會實施短期應變措施，包括按需求調整運力。他們將會減少運力增長，2019年10月底至明年3月底的冬季季度的運力增長，由原先計劃超過6%的增幅調整，為按年比較略低於去年同期的水平。展望他對中期前景仍保持樂觀。國泰會切實履行品牌和乘客體驗的堅定承諾，繼續投資於新飛機及提升乘客體驗，讓乘客有更多理由選乘國泰。頭等及商務艙的全新機艙產品即將面世，經濟艙全新餐飲體驗亦會陸續推出。同時在長途航班所有客艙的機上娛樂系統，內容質量亦均已大幅增加及提升。

貨運業務方面，林紹波稱，仍面對不少挑戰。月內，各業務區域的貨運量按月下跌，主要反映世界各地在節假期間需求偏軟、區內多次遭受熱帶風暴吹襲，及香港機場服務受阻的情況。地緣政治持續緊張將繼續影響整體市場情緒。縱然如此，踏入傳統貨運高峰期之初的九月，他們的展望仍較正面，預期貨運需求會因專項貨物及填補倉存而逐步改善。

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