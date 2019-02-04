港股今早於11時15分左右突然抽升，其後有傳聞指政府會回應其中一個訴求，不過南華早報澄清有關傳聞為假，不過大市未有受到影響，並以接近全日高位收市，恒指收市升475點或1.78%，報27159點，成交金額894億元；國指升161點或1.55%，報10565點。

雖然南華早報澄清了有關傳聞，而特首辦亦表示今天沒有舉行記者會的計劃，不過，市場未有回吐，另一方面，今早民建聯登報「強烈要求政府引用《收回土地條例》大量興建公房屋 爭取3年上樓」，地產建設商會主席梁志堅其後表態，支持政府引用《收回土地條例》向發展商收購農地來興建公屋及居屋，利好市場氣氛。

恒生（0011）升4.56%，收報179元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.26%，收報108.2元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。匯控（0005）升3.14%，收報60.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻82點。

憧憬使用《收回土地條例》收回土地，地產股上升，恒地（0012）升4.3%，收報38.8元；新地（0016）升3.24%，收報117.8元；新世界發展（0017）升2.75%，收報10.46元；長實集團（1113）升2.98%，收報57.1元；信置（0083）升3.07%，收報12.08元。

匯豐銀行再加按揭息，將全線一手、二手及轉按的封頂息率，由P減2.65，加至P減2.5，即時生效。匯控（0005）升3.14%，收報60.75元、恒生升4.56%；中銀香港（2388）升3.66%，收報28.3元。

反修例相關股亦向上，九倉（0004）升4%，收報17.66元、九龍倉置業（1997）升4.56%，收報45.9元、港鐵（0066）升3.37%，收報47.6元、領展（0823）升1.47%，收報90元。

蘋果推出新iPhone ，手機設備股向上，瑞聲（2018）升1.54%，收報39.6元；舜宇（2382）升0.52%，收報115.2元。

環球時報總編胡錫進在Twitter發文透露，據其所知，中國將採取重要措施緩解貿易戰的負面影響。胡錫進又稱，相關措施將令部分來自中國和美國的公司受益。內銀內險向上，內銀股方面，工行（1398）升2.87%，收報5.37元；建行（0939）升2.82%，收報6.2元；交行（3328）升1.31%，收報5.42元；中行（3988）升2.26%，收報3.17元。內險股方面，平保（2318）升1.36%，收報93.3元；中人壽（2628）升1.89%，收報19.4元。

中國取消QFII、RQFII投資額度，市場料不利港交所（0388），港交所先跌後升0.33%，收報246元。

石藥（1093）、中生製藥（1177）繼續下跌，石藥跌1.55%，收報15.24元，中生跌1.65%，收報10.76元。