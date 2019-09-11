地產建設商會執委會主席梁志堅接受本報訪問時說，支持政府引用《收回土地條例》向發展商收購農地來興建公屋及居屋，到底收回多少農地，及多少建公屋，多少建居屋，他說由政府研究並決定。

他說：「我知道我這樣說未必所有發展商皆同意，但現在是非常時期，土地供應嚴重不足，靠填海都遠水不能救近火。」

今天早上民建聯在報章刊登頭版廣告，促請政府引用《收回土地條例》建公屋，有消息指政府有意嘗試。若用《收回土地條例》，政府只會按農地現有估值去向發展商收購，跟發展商向政府申請改變為住宅用途並補地價所能賺取的錢，可以相差很遠。

梁志堅說引用《收回土地條例》涉及的農地應是缺乏基建設施的，收回後由政府興建基建。同時有些項目亦可以與發展商合作，但興建道路始終要由政府主導。

至於地建會以往一直倡議政府恢復回歸前使用的Letter B(乙種換地權益書)制度，向被政府收回農地的發展商發行Letter B，讓他們日後可以拿著Letter B換取用其他方法新增的官地。梁志堅說，Letter B制度曾成功操作，政府可繼續研究。但地建會現時亦支持政府用《收回土地條例》向發展商收地。

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