之前全國政協委員高彥明在報章廣告上說，1998年中央「調撥巨額資金到香港，徹底打敗了索羅斯」，篡改香港政府動用外匯基金入市打大鱷的金融史。適逢911襲擊18周年，金管局總裁陳德霖於匯思發文，重溫亞洲金融風暴下，其親身上場打的香港金融穩定保衞戰。

陳德霖指，98年8月14日，由財經事務局出面「邀約香港最大三家證券商的主事人到中環舊中銀大廈的中國會出席早餐會。一進包間，只見到我單人匹馬恭候，那一刻大家滿臉錯愕狐疑的神情。外匯基金一向不涉足股票，故此金管局與香港的證券商並無交往。我請他們喝完杯中的咖啡，請他們關掉手機，然後將他們引領往金管局的辦公室。在承諾嚴守秘密後，我告知他們特區政府已決定入市，在股票和期貨市場反撃雙邊操控，希望他們趕回辦公室，馬上為金管局開立股票和期貨交易帳戶，配合同一天開始的入市行動。」

陳德霖續寫「為了查證行動保密沒有曝光，我故意叫不知內情的交易室同事在市場上四處打探恒指反彈原因，回饋的訊息中絲毫沒有提及政府入市干預。直到當天收市後，時任財政司司長曾蔭權先生、財經事務局局長許仕仁先生和金管局總裁任志剛先生出現在新聞發佈會現場，大家終於恍然大悟。」

文章不僅並未提到中央「調撥巨額資金到香港，徹底打敗了索羅斯」，陳德霖指，連與會的券商亦「無從與聞我們的策略」，「所有券商只執行指令」。陳德霖指，「這樣做是為了減低有人偷步建『老鼠倉』的風險──縱然金管局向市場掃貨已是人所共知」。

陳德霖指，香港一向堅守自由市場原則，但面對遠超基本因素所能解釋的系統性崩潰，傳統經濟理論沒有提供答案。入市行動後的一年，與財政司司長、財經事務局局長、金管局總裁頻頻出訪海外，力陳入市的理據，重申絕不背棄香港一向珍視的自由市場原則。

陳德霖指，2008年金融危機爆發後，多國政府和當局為保金融體系和經濟免於崩塌，進行了不同形式和史無前例的干預，包括巨額救助銀行、提供資產和存款擔保等，希望力挽狂瀾。這樣，國際輿論才逐漸理解和接受政府需要在市場失效的情況下有所作為。此是後話。

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