恒指11時15分起突然大幅抽升，於截至11時30分止的半小時內急升316點，推高恒指半日最多升445點。市場在未有任何消息下突然破位，升至8月1日後新高，進一步收復8月1日的下跌裂口。收市後， 環球時報總編胡錫進於Twitter 發文，指據其所知，中國將採取重要措施緩解貿易戰的負面影響。大市突然抽升或與該消息有關。

港股半日升361點或1.35%，報27044點，成交金額455億元；國指升131點或1.27%，報10535點。地產、金融股推升大市。中銀香港（2388）升4.4%，收報28.5元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升2.63%，收報60.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。

逆市下的有藥股，中生製藥（1177）跌2.56%，收報10.66元，是跌幅最大的藍籌，石藥（1093）亦跌1.68%，收報15.22元。內地取消QFII限制，大摩認為對港交所（0388）屬負面影響，加上高盛亦降港交所評級，港交所收市跌0.73%，收報243.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

港股突然抽升，時間上與特首林鄭突然無通知下出席論壇致辭接近，雖然未有回應市民其餘4大訴求，但反修例相關的地產股收市仍然急升，恒地（0012）升3.09%，收報38.35元；新地（0016）升3.42%，收報118元；新世界發展（0017）升3.34%，收報10.52元；長實集團（1113）升3.34%，收報57.3元；信置（0083）升2.73%，收報12.04元。商場股亦向上，領展（0823）升1.35%，收報89.9元、九龍倉置業（1997）升3.42%，收報45.4元。港鐵（0066）亦升2.61%，收報47.25元。

環球時報胡錫進發Twitter，表示中國將採取重要措施緩解貿易戰的負面影響。雖然未提到具體措施，但內銀、內險股上升，跑贏滬深股市之餘，相關H股亦跑贏A股表現。內銀股，工行（1398）升2.68%，收報5.36元；建行（0939）升2.49%，收報6.18元；交行（3328）升1.68%，收報5.44元；中行（3988）升2.26%，收報3.17元。內險股方面，平保（2318）升1.47%，收報93.4元；中人壽（2628）升1.68%，收報19.36元。

蘋果推出新iPhone，手機設備股方面，瑞聲（2018）升1.79%，收報39.7元；舜宇（2382）升0.17%，收報114.8元。

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