行政長官林鄭月娥在今日貿發局舉辦的「一帶一路」論壇，在未公告將會出席下，作為開幕環節主禮嘉賓致辭，是為繼昨日金融服務界慶祝國慶典禮後再次突然現身致辭。林鄭月娥離開時，未有停留回應傳媒提問。

林鄭月娥在致辭時表示，目前香港面臨重大挑戰，包括中美貿易爭議，以及近期本港社會不穩。對於本港情况，她期望可以化解分歧，並堅持一國兩制和基本法。通過政府和香港市民努力，可以找到理性討論的道路，維持長期社會穩定䌓榮。她指香港曾經一次又一次的重建，相信韌力和彈性的「香港精神」有助克服困難，並在一帶一路找到位置。

對於一帶一路，林鄭月娥表示，政府採取五個策略，包括提高政策協調、利用香港獨特優勢、發揮香港專業服務中心地位、建立合作協同關係，以及促進參與項目。一帶一路在日益複雜的世界更為突出，香港是最具競爭力、最國際化城市，將在支持一帶一路策略發揮重大作用，通過建設能力、綠色融資、商業服務，商業配對等為香港創造大量機會。

另外，商經局長邱騰華作為政策對話環節主持人，亦未有列在議程上。環節完結後，同樣沒有停留接受訪問。

記者：歐陽偉昉

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