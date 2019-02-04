外圍平穩，中美貿易談判氣氛繼續良好，港股今早高開106點或0.41%，報26790點，成交金額13億元；國指今早高開49點或0.48%，報10452點。

中石化（0386）升2.93%，報4.92元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌1.21%，報36.75元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌0.53%，報65.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

證監會公布，匯豐銀行因沒有遵守《操守準則》下的電話錄音規定，遭證監會譴責及罰款210萬元，匯控（0005）升1.19%，報59.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點。

蘋果推出新iPhone，瑞聲（2018）升0.51%，報39.6元；舜宇（2382）升1.22%，報116元。

評級機構惠譽繼日前下調香港信貸評級後，今晚宣布下調了港鐵（0066）的信貨評級，由「AA+」降至「AA」，評級展望為「負面」。港鐵跌0.33%，報45.9元

國家外匯管理局宣布，為進一步擴大金融市場對外開放，經國務院批准，取消合格外機構投資者（QFII）和人民幣合格外機構投資者（RQFII）的投資額度限制。南方A50（2822）今早升0.5%，報15.04元。

內房股龍湖（0960）首八個月累計實現合約銷售金額1,476.2億元人民幣（下同），按年增加12.1%，八月單月實現合約銷售金額220億元，按年升27%。開市報28.4元，跌0.5%。

綠地（0337）首八月份的合約銷售額為3017.5億元，按年增38.2%，單計八月份合約銷售額為227.5億元，按年跌31.5%。開市報2.82元，無升跌。

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