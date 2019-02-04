【開市焦點】港股ADR微升38點 留意iPhone相關股
文章日期：2019年9月11日 09:02
美股向上，港股ADR亦微升38點或0.15%，報26722點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報339.86元；匯控（0005）升1.48%，折合報59.77元；建行（0939）跌0.15%，折合報6.02元。
今日焦點股份可留意：
蘋果推出新iPhone，留意手機設備股。
評級機構惠譽繼日前下調香港信貸評級後，今晚宣布下調了港鐵（0066）的信貨評級，由「AA+」降至「AA」，評級展望為「負面」。
國家外匯管理局宣布，為進一步擴大金融市場對外開放，經國務院批准，取消合格外機構投資者（QFII）和人民幣合格外機構投資者（RQFII）的投資額度限制。留意A股表現。
內房股龍湖（0960）首八個月累計實現合約銷售金額1,476.2億元人民幣（下同），按年增加12.1%，八月單月實現合約銷售金額220億元，按年升27%。
綠地（0337）首八月份的合約銷售額為3017.5億元，按年增38.2%，單計八月份合約銷售額為227.5億元，按年跌31.5%。
證監會公布，匯豐銀行因沒有遵守《操守準則》下的電話錄音規定，遭證監會譴責及罰款210萬元。留意匯控（0005）。
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