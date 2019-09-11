傳中國可能在談判中同意購買更多美國農產品，加上美國總統特朗普解雇國家安全顧問博爾頓，降低市場對白宮傾向於使用軍事力量作為外交工具的擔憂，美股道指低開29點後最多曾跌118點，但收市倒升。蘋果發布新iPhone 收市升1.18%，收市後時段升0.07%。

道瓊斯工業平均指數收漲73點，升幅0.28%，報26909點。標普500指數收漲0點，升幅0.04%，報2979點。納斯達克綜合指數收跌3點，或0.05%，報8084點。

波音升2.99%，報369.49美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而麥當勞跌3.49%，報209.68元，拖低道指51點。

科技股方面，蘋果收市報216.7元，升1.18%，谷歌母公司Alphabet收市報1205.7元，升0.03%，亞馬遜收市報1820.55元，跌0.58%，Facebook收市報186.17元，跌1.37%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報386點。德國DAX指數收漲0.35%，報12268點；法國CAC 40指數漲0.08%，報5593點；英國富時100指數收漲0.45%，報7267點。

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