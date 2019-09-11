蘋果公布新iPhone，一如預期推出三鏡頭款，平價款iPhone 11的定價更比iPhone XR低50美元，定在700美元，成為該機的另一賣點，除此之外，亦提高了電池續航能力。新型號將在9月13日晚上8時起接受預訂，9月20日起發售。

早前流出的圖片顯示，蘋果新iPhone 將會配置三鏡頭，今次發布會上就發布全新三相機系統(超廣角、廣角、長焦距)的iPhone 11 Pro和iPhone Pro Max。三個鏡頭均是1200萬像素，超廣角鏡頭視角為120度，廣角相機則為1.8光圈、6鏡片鏡頭，長焦距則為2.0大光圈6鏡片鏡頭配2倍光學變焦。支援以60fps拍攝4K影片，而相機應用程序亦有升級，並會於其後通過軟件更新啟動新的Deep Fusion模式，將九張照片混合在一起生成一張圖像。

Pro型號中的A13 晶片包括機器學習性能和低能耗功能的升級， iPhone 11 Pro的續航能力比iPhone XS長4小時，iPhone 11 Pro Max則對應延長五個小時，iPhone 11與iPhone XR相比延長了一小時。

外形方面，iPhone Pro和Pro Max與iPhone XS和XS Max類似，但有新的啞光背板。iPhone 11將有綠色、紫色、黑色、白色和紅色選擇，而iPhone Pro和Pro Max將採用灰色、銀色、金色和新的綠色。

iPhone 11售價699美元起，低於去年iPhone XR的749美元。 iPhone Pro售價999美元起，iPhone Pro Max售價1099美元起，與去年的iPhone XS和iPhone XS Max相同。

其他產品服務方面，Apple Watch去年進行了重大升級，今年的新款則變化不大，但屏幕可以一直顯示；iPad 沒什麼變化，只有屏幕稍大了一點；而TV+ 和Apple Arcade新的服務價格為4.99美元。