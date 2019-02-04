國家外匯管理局宣布，為進一步擴大金融市場對外開放，經國務院批准，取消合格外機構投資者（QFII）和人民幣合格外機構投資者（RQFII）的投資額度限制。今後具備相應資格的境外機構投資者，只需進行登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，境外投資者參與境內金融市場的便利性將再次大幅提升，中國債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受。

外管局發言人、總經濟師王春英表示，外管局將立即著手修訂《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》等相關法規，明確不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。屆時，境外投資者在獲得證券監督管理部門批准的相關資格後，應委托境內托管銀行按規定辦理相關登記，憑外管局發出的業務登記憑證，在托管銀行開立專用資金賬戶及辦理後續資金匯兌等業務。

王春英又表示，外管局同時取消人民幣合格境外機構投資者（RQFII）試點國家和地區限制，符合條件的全球各地境外機構可以使用境外人民幣開展境內證券投資。取消RQFII試點國家和地區限制，有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升中國金融市場開放的深度和廣度。

外管局表示，自2002年實施QFII制度、2011年實施RQFII制度以來，來自全球31個國家和地區的超過400家機構投資者通過此渠道投資中國金融市場。多年來，外管局一直堅持在有效防範風險的前提下，積極主動推進金融市場對外開放，持續推動合格境外投資者制度外匯管理改革，已於2018年取消相關匯兌限制。

下一步，外管局將繼續深化外匯管理改革，不斷採取有力措施擴大對外開放，支持境外投資者投資境內金融市場，提升跨境投融資便利化程度。同時，在開放中適應開放，切實防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。