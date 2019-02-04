有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb今日發文稱，港鐵（0066）車務營運總監黃琨暐今日指出，由於要在公眾關注及乘客私穩之間取得平衡，不能公開8月31日港鐵太子站的閉路電視片段，這是對《個人資料(私隱)條例》（PDPO）的基本誤解。

他解釋，2000年一宗東周刊對個人資料私隱專員公署的案件中，上訴法庭提出，出版商未識別（或者甚至不知道其身份）的人，所拍攝及刊登的照片不屬於PDPO中的「個人資料」範圍內。

David Webb認為，這是一個常識，例如是一個人在街上或會認出一個朋友，或會拍攝朋友的相片，或是他在電視上認出一個朋友，但不代表出版商發布了個人資料，因為相片沒有向觀眾披露他是任何人。另一方面，如果觀眾重新發布相片，再加上識別人物的說明，該名觀眾就發布了他們的個人資料。

David Webb認為，公開片段才符合公眾知情權，即使警方及港鐵有任何考慮，亦不應以「私穩」的藉口不公開片段。他呼籲，警方及港鐵應該公開所有片段，醜陋謠言（ugly rumours）或可以被真正發生的事實所取代。如果香港是美國，傳媒可根據信息自由法（Freedom of Information Act）取得警察隨身攝影機及車站閉路電視片段，但香港仍缺乏該法例。他續稱，相關法例的諮詢於今年3月5日結束，至今未有結果，如果香港有以上的法例，就應該應用在法定機構和公眾交通機構。

港鐵今日收市報46.05元，跌0.65%，成交金額2.68億元。

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