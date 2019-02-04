中美貿易談判在即，氣氛大致良好，不過港股今早高開150點後，內地公布的CPI高過預期、PPI連跌3個月，港股升最多189點後調頭回落，最低曾跌46點。恒指高位26870點，回補8月2日下跌裂口。恒指收市升2點或0.01%，報26683點，成交金額752億元，較上日微增3.9%；國指跌14點或0.13%，報10403點。港股通南向交易明日起將暫停3天，至下周一恢復交易。

聯通（0762）宣布與中電信（0728）合作共建5G，富瑞認為，雙方未來八年或可減少資本開支達3700億元人民幣，上調聯通目標價17%至23.86元、中電信目標價提高76.67%至7.65元，聯通收市升4.98%，收報8.44元，是升幅最大的藍籌，中電信則升4.7%，報3.76元。中國鐵塔（0788）則報1.84元，跌3.1%。

中美貿易談判前夕，貿易相關股回吐，創科實業（0669）跌2.48%，收報54.95元，是跌幅最大的藍籌，手機設備股瑞聲（2018）跌2.35%，收報39.4元；舜宇（2382）跌2.47%，收報114.6元。瑞聲、舜宇各有消息，天風國際分析師郭明錤預期新iPhone 出貨量按年跌5至10%；而舜宇則公布了勝預期的8月出貨數據，並獲得大行唱好。

匯控（0005）升1.2%，收報58.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；平保（2318）跌1.55%，收報92.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

市場雖然預期9月份澳門賭收會下跌，不過濠賭股仍然向上，金沙中國（1928）升1.73%，收報38.2元；銀娛（0027）升0.95%，收報53.25元。

OPEC暗示延長減產，油股上升，中海油（0883）升1.16%，收報12.16元；中石油（0857）升2.18%，收報4.21元；中石化（0386）升2.14%，收報4.78元。

城中大孖沙增持地產股，地產股個別發展。恒地（0012）跌0.93%，收報37.2元；新地（0016）跌0.09%，收報114.1元；新世界發展（0017）升0.59%，收報10.18元；長實集團（1113）跌0.81%，收報55.45元；信置（0083）升1.03%，收報11.72元。

時代中國（1233）建議分拆旗下的物業管理時代鄰里於主板獨立上市，收市升8.3%，報13.3元。

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