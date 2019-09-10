中信里昂證券中國/香港醫藥行業主管李博表示，內地最新推出4+7帶量藥品集中採購和使用試點方案後，由於容許多於一家藥商中標，預期藥品削價不及以往嚴重，但因在引入148種較高醫療價值的創新藥及傳統中藥，及同時會從醫保名單移除150種藥品，因此會比以前更講究醫藥企業的研發能力及後續產品線。他不排除，當中會個別業界醞釀購併，藉此增加科研基礎。

他說，新的方案對醫藥行業帶來的影響，包括移除醫保內部份藥品名單，要到明年才真正對業界盈利構成效果，因此目前仍看好今年餘下時間醫藥股的表現。他預期，今次的方案會對欠缺研發資源的中小藥企不利，但對具研發能力及產品線如中國生物製藥（1177）等有利。至於傳統中藥加入醫保名單，則要從過往停留保健品的階段，進入講究具體醫療數據。他們會看重如具備分銷網而願意調整策略，及具備高定價能力的如阿膠等藥企的發展。

在適應新方案下，李博認為，研發產品方向不會停留於大分子，亦包括微细分子，當中包括不少新創企業或只有一項產品研發走天涯的公司，正好供藥企併購補足創新及研發能力，中國生物製藥去年收購從事PDL產品開發便是案例之一。當前市場氣氛欠佳，被問到會否令有需要資金的藥企融資面對困難，他認為，其實無論對尋求上市或購併時，均要視乎情況而定，難以一概而論，但是目前最少在香港開放生物科技市場後，仍然存在空間，值得跟進。

記者：陳偉燊