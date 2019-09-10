玩具零售及代理商凱知樂（2122）在港經營4間樂高認證專門店，助理行政總裁及首席財務官洪誠明指出，七至八月受社會事件影響，加上去年同期有熱賣產品推出，銷售按年跌約50%，與大市表現同步，不過九月推出受歡迎的產品後，銷售表現有所改善，有信心全年計仍錄得增長。

他續稱，內地客佔香港門店銷售約35%，7至8月內地遊客減少，該類客的消費額亦跌5成，但短期市況表現不影響集團長遠發展，開店步伐會按照原定計劃不變，將在1年內於香港開設1間新分店。租金方面，洪誠明相信即使業主未必減租，亦可與業主商討其他方式，例如推廣活動等支持發展。

截至今年6月底止，集團的自營零售銷售點共750個，較去年6月底的781個減少31個，洪誠明表示，下半年會繼續改善店舖組合，包括關閉效能低的店舖，同時亦會繼續開店，料兩者數目相若，另外亦會調整店舖形象，相信屆時體驗會更豐富。

洪誠明指出，中美貿易戰對集團影響微，因凱知樂的美國代理品牌不多，主要代理歐洲及日本品牌，而且美國品牌多在內地生產，直接受衝擊的比例很低。

記者：蕭嘉聰

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