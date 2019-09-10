惠譽全球主權評級主管James McCormack（左一）、亞太區主權評級主管Stephen Schwartz（右二）、中國及香港主權評級分析師費安德（右一）

惠譽上周降低香港主權評級至AA，中國及香港主權評級分析師費安德表示降級主要是反映香港與中國在經濟、金融上不斷融合，在近期香港的示威，中國官員在香港事務上更公開地出現，例如港澳辦召開記者會、官方媒體談論香港情况，拉近中港評級的差距。另外，降級亦反映不斷的示威亦影響外界對政府管治、法治、商業環境的影響。不過費安德指出，AA仍是非常高的評級。

惠譽同時將展望調為負面，費安德表示沒有固定的時間表再檢視再降低香港評級，不過示威時間越長，對營商環境等影響越大。全球主權評級主管James McCormack補充，一般而言，在展望評為負面後，有65%在8至9個月後被降評級。

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對於如果中央派出軍隊、港府實施緊急法，或美國國會通過《香港人權及民主法案》，費安德不評論以上事件，重申香港評級是基於以上兩點轉變，惠譽亞太區主權評級主管Stephen Schwartz補充，評級是基於以上因素，並非某一特定的行動。

惠譽今日調低中國經濟增長，明年增長跌空穿6%至5.7%。Stephen Schwartz表示，中國會使用使用額外的刺激措施，如減存款準備金率、增加基建等幫助經濟，若槓桿上升會對評級做成壓力，不過官方未有放棄過去數年去槓桿的政策，費安德指近期寬鬆與2008年金融海嘯時大幅放水不同，中國只是在資產負債表內放寬流動性，對評級有幫助，而且中國還有空間支持使用財政政策。

記者：歐陽偉昉

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