中信里昂證券亞洲博彩及綜合企業主管高壯森表示，他預期貴賓博彩收入今年會按年跌16%，但是會因為較高毛利的中場博彩收入增長11%，拉匀全年整體博彩收入按年跌2%。他認為，香港持續示威無疑會影響旅客訪澳，但是影響有限，始終有65%遊客經關閘入境。從2014年佔中事件反映，當時佔領行動非影響遊客訪澳的主要因素。

他又指，正因為貴賓博彩今年下跌，正好提供較低基礎，為明年增長提供空間，預期明年貴賓博彩收入按年反彈8%。近期東南亞的電話投注及網絡博彩受到管制，他相信，對澳門博彩市場有利。東南亞市場如越南及柬埔寨相對成功，但是不能長期靠低稅制支持發展，反而要在監管、法制、安全及易達程度等各方面造好。澳門只要在未來數年，做好較高毛利的中場及高端中場已經可以面對競爭。日本加入競爭，無疑增加更多旅遊娛樂選項，但是最快到2025至2026年開業時，面對內地貴賓博彩客戶市場降温，亦可能屆時需要面向中場及高端中場爭取收入。

隨著賭牌到期日近，高壯森預期6家持牌博彩企業會維持現狀發展，不見得中美貿易戰會影響3家美資博企。反而若取消現有博企賭牌，卻未能收回博企土地及物業權益，反而有礙賭場經營效率，最終影響澳門庫房收入。他又指，多家博企近期靜靜地將物業翻新成不同主題，花數以十億美元，除反映他們對澳門市場有承諾之外，亦有助改善未來營運表現。反而博企在考慮新項目或翻新時，有需要了解政府的意向，例如是否要更多零售或其他元素，及要考慮，在未來10至15年的市場，是否不止面向中國遊客市場。整體而言，他認為濠賭股現價未反映潛在上升空間。

至於博企同一時間應付澳門、東南亞及將會啟動的日本綜合渡假村項目，會否增加博企的負債，高壯森認為，以現有博企較強的資產負債表，足以同一時間應付多個地方的項目建設所需，加上項目多分期發展，如日本的項目會在尾段建設如2024至2025年，才進入資本開支高峰期，因此他預期，一些同步啟動多個項目的博企，負債比率只會略升而已。

記者：陳偉燊

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