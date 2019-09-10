【有片：選股王】現代牧業上半年扭虧 有望上試高位
文章日期：2019年9月10日 13:06
恒指高開後最多升189點、高見26870點回軟，曾經倒跌，半日收報26703點，升22點；國指跌3點，大市半日成交412億元。
中資電訊股做好，聯通（0762）與中電信（0728）簽訂5G網絡共建共享合作協議，雙雙股價向上。聯通於20天線上整固後，今早裂口高位升破8.1元，短線呈現突破有望上試高位，惟料9元有龐大沽壓，高追要留神。
此外，石油股跟隨國際油價做好，三大油股升逾2%。科技股有回吐，舜宇（2382）、瑞聲（2018）跌約3%。個別強勢股調整持續，美團（3690）、碧桂園服務（6098）、ASM（0522）、安踏（2020）調整持續，今早再跌逾2%。不過，並非所有強勢股受壓，新濠（0200）、華晨（1114）、信義（0868）、中聯重科（1157）繼續攀升，大市表現分化，要提高警覺。
個別方面，可以留意現代牧業（1117）；公司今年上半年扭虧賺1.25億元人民幣，受惠原奶平均售價提升及飼料成本下跌；受到中國的原奶供應偏緊，原奶價格升、成本降趨勢可以延續至下半年。走勢上，現代牧業的股價於業績後轉強，近日在100天線上整固，一旦完成將有望上試1.3甚至1.4元高位，可以低收1.1元止蝕。
劉思明