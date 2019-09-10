震雄集團（0057）策略及營銷總監鍾效良接受新城電台節目訪問時表示，在公司內部看，沒有爭產這回事，不知謠言從何而來，創辦人蔣震早已將財富捐出慈善基金，因此沒有東西可爭。同時亦因為公司很多年前已確定接班人及領導人，加上管治及獨立非執法董事有質素，亦有制度，因此不見內部有爭權。

至於前高層兼蔣家成員在股東會上被否决再入董事會，最終要發動官司處理，鍾效良說，這是大股東內部投票問題，上市公司管理層管不到，管理層只在運作上，看工作表現及工作管理而已，非以爭產或家族私人感情行事，並強調震雄其他管理層不變。

他又說，震雄今年已經營61年，會專注做塑膠機械，並因為現時市場注重可持續性，使用可降解塑膠產品，甚至應用到汽車上，普通汽車往往有三、四成構件是來自塑膠，因此集團經營的業務不會被淘汰。目前集團雖然在業界非全球最大，但他們有計劃再爭取成為前列，不過估計需時五年、十載，同時亦會進入工業4.0，實現雲端數據革命，適應大量訂製產品年代。目前，集團在銷售方面，七成以大中華市場為主，餘下為海外市場。

記者：陳偉燊

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