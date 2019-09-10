大市近期累升近千點，美國總統特朗普指，下周將與中國商談，大市觀望之餘亦順道整固，恒指半日高見26870點升189點，回補8月2日下跌裂口26868點後，升幅收窄，並曾倒跌46點，恒指半日升22點或0.08%，報26703點，成交金額412億元；國指跌3點或0.03%，報10413點。

聯通（0762）宣布與中電信（0728）合作共建5G，聯通半日升5.47%，收報8.48元，是升幅最大的藍籌，中電信半日亦升3.6%，同業中移動（0941）升0.45%，收報66.3元，而主業為營運電訊設施的中國鐵塔（0788）則跌1.5%，報1.87元。

昨日公布勝預期的8月出貨量數據的舜宇（2382），半日跌2.98%，收報114元，是跌幅最大的藍籌，另一手機設備藍籌股瑞聲（2018）亦跌2.73%，收報39.25元。

匯控（0005）升1.29%，收報58.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；平保（2318）跌1.39%，收報92.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

受反修例影響的地產股，近期獲大孖沙增持，如李嘉誠基金增長和（0001）長實（1113），以及吳光正家族相關的哥連頓證券，勁掃地產股，刺激地產股今日普遍向上。恒地（0012）跌0.4%，收報37.4元；新地（0016）升0.79%，收報115.1元；新世界發展（0017）升1.38%，收報10.26元；長實集團跌0.81%，收報55.45元；信置（0083）升0.86%，收報11.7元。

商場股方面，領展（0823）升0.11%，收報88.8元、九龍倉置業（1997）跌0.23%，收報44.05元，港鐵（0066）亦跌0.86%，收報45.95元。

OPEC暗示延長減產，石油股向上，中海油（0883）升2.33%，收報12.3元；中石油（0857）升2.43%，收報4.22元；中石化（0386）升2.78%，收報4.81元。

雖然預期9月博彩收入不太理想，投行料最多跌9%，不過濠賭股仍可上升，金沙中國（1928）升0.93%，收報37.9元；銀娛（0027）升0.28%，收報52.9元。

內地CPI高過預期，萬洲（0288）跌0.73%，收報6.82元。

其他報道：

【A股午市】 三大指數回吐 深證成指失守1萬點

【有片：金匯測市王】金價反覆下試特大支持位 用靈活入市策略應對

【全球經濟】惠譽降中國今年經濟增長預測至6.1%

【撤例前一周】吳光正家族勁掃地產股 相關券商增新地恒地冠君持倉

【不太理想】澳門：9月博彩收入不太理想 投行料最多跌9%

【中國數據】8月CPI高過預期 PPI跌幅擴大兼遜預期 連續3個月下跌

【A股開市】美國稱貿易談判有進展 三大指數小幅高開

【港股開市】恒指高開150點 聯通升4.23% 長和系向上

【開市焦點】港股ADR升35點 留意貿易、油股、賭股、長和系

【中美角力】梅努欽：中美貿易談判已取得「很多進展」

【歐美戰報】憧憬減稅、中美貿易談判 道指升38點