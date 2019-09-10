聯通（0762）、中電信（0728）公布簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》。

根據協議，聯通、中電信將全國合作共建一張5G接入網絡，核心網各自建設，5G頻率資源共享。雙方將在15個城市分區承建5G網絡，另外亦會於部分省市獨立承建。

聯通認為，合作共享，特別是雙方連續的5G頻率共享，有助於降低5G網絡建設和運維成本，高效實現5G網絡覆蓋，快速形成5G服務能力，增強5G網絡和服務的市場競爭力，提升網絡效益和資產運營效率，達成雙方的互利共贏。

中電信認為，有助於高效建設5G網絡，快速形成5G服務能力，增強網絡質量和業務體驗，降低網絡建設和運維成本，提升網絡效益和資產運營效率，增強公司5G網絡和業務的市場競爭力，實現雙方互利共贏。

聯通現報8.4元，升4.4%，最多曾升6.4%，高見8.56元；中電信則報3.72元，升3.6%，最多曾升6.1%，高見3.81元。中國鐵塔（0788）則跌1.5%，報1.87元。

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