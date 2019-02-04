中美貿易談判在即，憧憬之下港股今早高開150點或0.57%，報26831點，成交金額10億元；國指今早高開58點或0.56%，報10475點。

聯通（0762）公布與中國電信（0728）全國合建5G，刺激該股開市升4.23%，報8.38元，是升幅最大的藍籌，中國電信亦升3%，報3.7元，而另一電訊商中移動（0941）則升0.83%，報66.55元。

匯控（0005）升1.2%，報58.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；萬洲（0288）跌1.02%，報6.8元，是跌幅最大的藍籌。煤氣（0003）跌0.64%，報15.48元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

中美談判在即，美國財長梅努欽表示，在中美貿易談判中取得「很多進展」。貿易相關股向上，創科實業（0669）升0.35%，報56.55元、申洲國際（2313）升1.17%，報112元、瑞聲（2018）升1.61%，報41元；舜宇（2382）公布出貨量數據勝預期，開市升2.13%，報120元。

時代中國（1233）建議分拆旗下的物業管理時代鄰里於主板獨立上市，並以實物方式向股東分派，建議基準每持有2.6股派1股時代鄰里，記錄日期及發售詳情待定，而董事會又擬宣派特別中期股息，以向合資格股東分派的方式派付。開市報12.82元，升4.3%。

香港首富、長和系創辦人李嘉誠再度就近日示威活動發聲，李嘉誠希望，年青人能體諒大局，執政者亦都能對未來主人翁網開一面。雖然法律與人情有衝突，但政治上任何事，雙方都要想一想對方立場，才能大事化小。長和（0001）升1.12%，報72元、長建（1038）升0.57%，報52.8元、長實集團（1113）升0.27%，報56.05元、電能實業（0006）升0.38%，報52.85元。

本地地產股方面，新世界發展（0017）升0.99%，報10.22元；恒地（0012）升0.4%，報37.7元；新地（0016）升0.26%，報114.5元；信置（0083）升1.72%，報11.8元。商場股九龍倉置業（1997）升0.68%，報44.45元、領展（0823）升0.73%，報89.35元，港鐵（0066）升0.22%，報46.45元。

瑞安建業（0983）公布，年約70歲的瑞安建業老臣子、執董、財務總裁兼行政總裁黃月良在10月正式退休，以投放更多時間於其個人事務，並將擔任公司高級顧問，直至2020年1月1日退休。開市報1.85元，無升跌。

龍源電力（0916）公布，8月份集團按合併報表口徑完成發電量357.27萬兆瓦時，同比增加9.19%。其中，風電增加9.59%，火電增加8.89%，其他可再生能源發電量減少5.49%。開市報4.47元，無升跌。

OPEC秘書長稱，沙特新任石油大臣將延續已有的石油政策。消息暗示OPEC+將繼續減產，刺激油價向上，石油股方面，中石化（0386）升0.85%，報4.72元；中石油（0857）升0.49%，報4.14元；中海油（0883）升0.33%，報12.06元。

Bernstein將9月份澳門博彩總收入(GGR)成長預測從原先的成長6%-9%下調至成長4%-7%。現在預計博彩總收入環比下降4%-7%，而先前預估為下降2%-5%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.27%，報37.65元；銀娛（0027）升0.47%，報53元

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