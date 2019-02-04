憧憬中美貿易談判及美國減稅，美股道指向上，港股ADR亦升35點或0.13%，報26717點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報343.05元；匯控（0005）升0.89%，折合報58.72元；建行（0939）跌0.22%，折合報6.02元。

今日焦點股份可留意：

中美談判在即，美國財長梅努欽表示，在中美貿易談判中取得「很多進展」。留意貿易相關股。

時代中國（1233）建議分拆旗下的物業管理時代鄰里於主板獨立上市，並以實物方式向股東分派，建議基準每持有2.6股派1股時代鄰里，記錄日期及發售詳情待定，而董事會又擬宣派特別中期股息，以向合資格股東分派的方式派付。

香港首富、長和系創辦人李嘉誠再度就近日示威活動發聲，李嘉誠希望，年青人能體諒大局，執政者亦都能對未來主人翁網開一面。雖然法律與人情有衝突，但政治上任何事，雙方都要想一想對方立場，才能大事化小。留意長和系股份，以及反修例相關股。

瑞安建業（0983）公布，年約70歲的瑞安建業老臣子、執董、財務總裁兼行政總裁黃月良在10月正式退休，以投放更多時間於其個人事務，並將擔任公司高級顧問，直至2020年1月1日退休。

龍源電力（0916）公布，8月份集團按合併報表口徑完成發電量357.27萬兆瓦時，同比增加9.19%。其中，風電增加9.59%，火電增加8.89%，其他可再生能源發電量減少5.49%。

OPEC秘書長稱，沙特新任石油大臣將延續已有的石油政策。消息暗示OPEC+將繼續減產，刺激油價向上，留意油股。

Bernstein將9月份澳門博彩總收入(GGR)增長預測從原先的增長6%-9%下調至增長4%-7%。現在預計博彩總收入按月下降4%-7%，而先前預估為下降2%-5%。留意賭股。

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