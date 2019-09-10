美國財長梅努欽昨表示，美國現在經濟良好，但政府仍將考慮明年推出新的減稅措施，進一步提振經濟；加上梅努欽又指美中貿易談判已取得「很多進展」，美股道指曾升最多103點，但因高盛等指，在國會結束8月休會期後的未來幾周內，關於藥品定價的新聞可能令醫藥股受衝擊，藥股、科技股回落，而美10年期債息升穿1.6厘，亦拖累地產和公用等高息股。

道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.15%，報26835點。標普500指數收跌0點，跌幅0.01%，報2978點。納斯達克綜合指數收跌15點，或0.2%，報8087點。

高盛升2.3%，報211.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而波音跌1.16%，報358.78元，拖低道指28點。

科技股方面，蘋果收市報214.17元，升0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報1205.27元，跌0.08%，亞馬遜收市報1831.35元，跌0.11%，Facebook收市報188.76元，升0.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報386點。德國DAX指數收漲0.29%，報12226點；法國CAC 40指數跌0.27%，報5588點；英國富時100指數收跌0.64%，報7235點。