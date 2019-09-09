新鴻基地產（0016）旗下資訊科技公司新意網（1868）宣布，以22.15億元為代價向前者收購一棟公司現時租賃的工業大廈。此外，新意網同時向新鴻基售出位於觀塘渣打中心數個辦公單位，作價10.52億元，以及北角柯達大廈的數個單位，作價7.55億元。若將三筆交易公司支付代價與應收金額相抵消，新意網本次應付淨額合共約為4.08億元。

公告顯示，新意網所收購物業為位於沙田火炭黃竹洋街8-12號的整幢工業大廈，其中大部分現時由公司租賃及營運數據中心MEGA Two之用。資料顯示，該大廈系新鴻基於1991年以29億元購入，現時月租共計約為810萬元，今年全年錄得除稅後純利1.69億元。公司指，相信此收購可幫助其更彈性地向主要客戶提供數據中心服務，促進日後策略性發展，

新意網所售出物業分別為位於觀塘創紀之城1期渣打中心的若干辦公室單位，以及北角柯達大廈第二期的多個工作室及儲物室。前者每月收租約270萬元，全年錄得純利1.04億元，後者每月收租約180萬元，全年錄得純利1.26億元。估計此兩項出售將為新意網分別產生收益4520萬元及2900萬元，待交易完成，將劃入公司投資物業公平值收益。

其他報道：

李嘉誠望年青人體諒大局 盼執政者對未來主人翁網開

【避稅工具?】保監局：有個別銷售延期年金以退稅作賣點

【本港經濟】惠譽：港銀具充足資金緩衝 降信貸評級不會有即時影響

【港股收市】恒指窄幅波動成交縮 收市跌9點 指數變動吉利升5%

【靠本土客】景福：過去3個月同店銷售穩定 社運影響微

【不降價】傳iPhone 11成本削一成 惟蘋果無意降低售價