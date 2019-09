前教統局局長、現任行政會議成員羅范椒芬今日發表驚人言論,在英語電台節目上表示有年輕女孩被誤導為「勇士(warriors)」提供免費性愛(free sex),惹來極大迴響。而有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb 在其facebook間接回應事件,提出羅范椒芬這樣說可能有多個可能性,若這些可能性都不正確,莫非她是「純屬妒忌」。

對於羅范椒芬聲稱對女孩被誤導而提供免費性愛感到難過,Webb提出多項疑問,例如女孩們可以如何收費?又指羅范論調是性別歧視,質疑她如何能夠確認他們不是單純的兩情相悅?怎麼能肯定不是女士們反過來從男士身上獲得免費性愛?最後他更以「Nah, none of the above, you're just jealous.」,指出如果不是上述任何一項推測,羅范椒芬可能是「純屬妒忌」。

