【高管變動】瑞安老臣子李進港回巢做CEO
文章日期：2019年9月9日 17:37
瑞安建業（0983）公布，年約70歲的瑞安建業老臣子、執董、財務總裁兼行政總裁黃月良在10月正式退休，以投放更多時間於其個人事務，並將擔任公司高級顧問，直至2020年1月1日退休。
同時集團委任今年5月回巢、自1986年已效力瑞安集團的李進港為新任執董及行政總裁，自10月1日生效。近年瑞安系高層經歷多次換血，於2011年3月至2014年1月曾任瑞安房地產（0272）的行政總裁，當時更負責推行「三年發展計劃」以加快發展步伐及加速資產周轉。惟他其後在2014年初離開瑞房，直至今年5月才再次回巢並效力瑞安系的瑞安建業。
早在今年六月初的瑞安股東大會，羅康瑞已率先交待黃月良將於年底退休，當時更稱將安排「一些大家熟悉的同事接任，都是瑞安老臣子」。
另外，在黃月良退休後，財務部董事林國江將負責管理公司所有財務事宜。
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