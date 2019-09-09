據市場消息指，中銀人壽固定人期的延期年金因業界投訴需更改產品計劃，將回本期延至第八年，保監局行政總監張雲正表示，該局並非收到投訴或違規銷售，而是收到市場資訊，有個別銷售過程中以退稅作賣點，此銷售方式不理想，與希望投保人長期持有的原意有偏差，因此向保險公司提供補充說明。他強調，年金平均投保額為7.5萬元，多於免稅額6萬元，可以客戶投保並非只為扣稅。

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張雲正指，透過改變保單結構，延長保單回本期，可減低避稅誘因。至於有意見認為應修改稅務條例向退保者追回扣稅，張雲正認為應平衡行政成本和會否令投保人感到麻煩，而影響年金政策實施，因此延長回本期是可行的選擇。年金推出5個月錄得6萬宗認購，保費44億元，據中銀人壽資料，該行兩隻年金截至8月底，累收超過2萬宗申請，總保費超過12億元。

近月示威未平息，張雲正指對內地訪客業務有一定的影響，在第三季數據會較清晰，不過今年上半年內地訪客佔業務比例為26%，比16年第四季的45%下降不少，局方其中一項工作是維持市場可持續發展，不希望只有單一產品作收入源頭。

保監局將於9月23日，從3個行業自律團體手中，接管近11萬保險中介人監管，保監局執行董事浦偉光指，目前約500宗未完成處理的投訴個案，將按原來守則交保監局跟進。保監局為持牌人士訂立新學歷要求，包括個人持牌人中學文憑考試五科2級或以上，負責人士需有學士學位，浦偉光表示現有持牌人在首3年過渡期内會被視為持牌人士，期內需向保監申請牌照，但會豁免最低學歷要求。

明報記者：歐陽偉昉