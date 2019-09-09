本地印刷商利奧紙品集團今與8間銀行簽署總計4億元的綠色融資，為期4年，集團去年曾獲3.5億元綠色貸款。今年貸款預計部份用於中國鶴山廠房進行節能減排工作，其餘用於在越南建設第二間廠房，新廠將依循國際廢物排放標準，預計將於2021年投產。

本次參與銀團貸款的包括5間本地大行中銀香港（2388）、恒生銀行（0011）、匯豐銀行、東亞銀行（0023）及花旗銀行，2間日資行瑞穗銀行、株式會社三菱UFJ銀行，以及法國巴黎銀行，每間銀行各批出5000萬元融資。

利奧去年於越南建立首座廠房，今年已正式投產。集團主席梁鎮華表示，預計遷廠至越南可有效減輕中美貿易戰關稅帶來的負擔。他表示，集團現時美國生意佔約四成，皆受到中美貿易戰關稅影響，但越南的首間廠房今年投產後關稅影響已經消化約一半。他補充，貿易戰後集團有部分關稅被提升至30%，亦有部分維持15%，正準備將受影響商品生產均轉移至越南。

近月本地政治風波持續，局勢動盪，集團首席財務官黎景隆則表示，本地局勢令銀團融資更為謹慎，今年取得綠色貸款較去年為艱難。被問及集團上市計劃，梁鎮華表示暫無時間表，但有計劃，要尋找「適合」的時間。他又表示，集團現時資金足夠，並無迫切集資需求。

記者：馬迪帆

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