中美貿易戰未有進展，中國雙降準後，市場又觀望中美減息的潛在可能，午後大市波幅進一步收窄至只有92點。恒指收市跌9點或0.04%，報26681點，成交金額724億元，成交金額較昨日減少27%；國指跌13點或0.13%，報10417點。

獲納入國指的吉利（0175）升5.17%，收報13.42元，是升幅最大的藍籌；而連日回吐的中生製藥（1177）跌4.2%，收報10.94元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。匯控（0005）升0.52%，收報58.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

今日國指成份股、互聯互通股份轉變，相關股份異動。

其中，今日正式生效的國指成分股，5隻股份獲納入，其中，旺旺（0151）升3.85%；吉利升5.1%；復星國際（0656）升2.6%；太平（0966）無升跌；融創（1918）跌0.1.52%。而被剔出的東風（0489）升2.6%；信達（1359）跌3.5%；廣汽（2238）升2.8%；華融（2799）跌3.15、華泰證券（6886）跌0.77%。

今日生效的還有港股通的調整名單，獲納入的中國東方教育（0667）升7%、中糧肉食（1610）升8.7%、新東方在線（1797）升2.56%，而南方能源（1573）今早更一度急升67%高見1.24元，收市升56%。

有急升亦有急跌股，因今日從恒生綜合指數中剔出，同失去港股通資格的廣澤國際發展（0989）半日曾急瀉54%，低見0.077元，其後更中途停牌，停牌前報0.101元，跌40.5%。

上周五人行雙降準，加上今早人行亦未續作中期借貸便利(MLF)，未有做出降息的舉動，內銀股普遍向上。藍籌內銀股，工行（1398）升0.19%，收報5.19元；建行（0939）無升跌，收報6.03元；交行（3328）升0.57%，收報5.33元；中行（3988）無升跌，收報3.09元。

中小型內銀股亦向上，徽商（3698）升1.98%、天津銀行（1578）升1.92%、光大銀行（6818）升1.47%。中小型內銀當中，升幅最勁的是晉商銀行（2558），升幅11.8%。晉商除受惠降準之外，據聯交所股權變動紀錄顯示，中央匯金投資增持晉商銀行1.11億股，佔已發行股本約11.4%。

周末再有示威活動，本地地產股大部份下跌，恒地（0012）跌0.66%，收報37.55元；新地（0016）跌0.78%，收報114.2元；新世界發展（0017）跌1.17%，收報10.12元；長實集團（1113）升0.09%，收報55.9元；信置（0083）跌1.02%，收報11.6元。商場股亦下跌，領展（0823）跌0.73%，收報88.7元、九倉（0004）跌1.5%，收報17.04元、九龍倉置業（1997）跌1.67%，收報44.15元。港鐵（0066）跌0.43%，收報46.35元。

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