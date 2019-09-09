景福珠寶總經理沈美蓮指，公司的客戶群以高端本地人口為主，過去3個月的社會運動對集團的銷售額影響輕微。(葉子晴攝)

景福珠寶（0280）總經理沈美蓮指，目前本地的社會問題對各行業均有影響，但景福的客戶群以高端本地人口為主，所以過去3個月的社會運動對集團的銷售額影響輕微。她續指，未來短期內沒有裁員或要求員工放無薪假的打算，對前景保持樂觀審慎。

沈美蓮表示，公司一向以「穩打穩紮」的形式拓展，並不急於快速增長，而今年第4季會有位於尖沙嘴的新店開幕。她坦言，現時零售格局已改變，消費力強的潛在客戶不再只是集中某3至5個區，而是分散在不同區域，因此公司在考慮開新店時會先仔細研究。對於店鋪續租，她認為現時市場上的氣氛普遍轉趨審慎，因此集團在續租時會與業主商討減租的可能。

集團在6月底公布全年業績轉虧為盈，盈利錄得76.7萬元（港元·下同），去年同期虧損2273.7萬元，沈美蓮指，公司目前正值重整的時候，未來會主力發展珠寶手表的業務，同時停止某些盈利不高的業務。當被問及集團會否將業務開拓至內地市場，沈美蓮稱，集團會先打好香港市場的根基，才會考慮拓展至內地。

記者：葉子晴

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