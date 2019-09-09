好淡因素交雜，港股半日表現反覆，高開52點後，最多曾升117點，未完全修復下跌裂口，低位則跌81點，恒指半日跌21點或0.08%，報26669點，成交金額406億元；國指跌4點或0.05%，報10425點。

獲納入國指、兼上周五公布8月銷售數字的吉利（0175）升4.08%，收報13.28元，是升幅最大的藍籌。中生製藥（1177）未止跌，半日再跌4.38%，收報10.92元，是跌幅最大的藍籌，而石藥（1093）亦跌2.13%，收報15.64元。

內地上周五雙降準，今早人行亦未續作中期借貸便利(MLF)，未有做出降息的舉動，內銀股普遍向上，其中，建行（0939）升0.66%，收報6.07元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。其他藍籌內銀方面，工行（1398）升0.39%，收報5.2元；交行（3328）升0.75%，收報5.34元；中行（3988）升0.32%，收報3.1元。中小型內銀方面，晉商銀行（2558）升4.49%，是升幅最大的內銀。

騰訊（0700）再回購，但半日仍跌0.64%，收報341.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

國指成分股變動今日正式生效，5隻股份獲納入，其中，旺旺（0151）半日升2.7%；吉利升4%；復星國際（0656）升2%；太平（0966）升0.1%；融創（1918）跌0.7%。而被剔出的東風（00489）升1.6%；信達（1359）跌1.76%；廣汽（2238）升2.1%；華融（02799）無升跌、華泰證券（6886）跌0.46。

剛過去的周末再有示威活動，反修例相關股下跌。地產股方面，恒地（0012）跌0.93%，收報37.45元；新地（0016）跌1.39%，收報113.5元；新世界發展（0017）跌0.59%，收報10.18元；長實集團（1113）跌0.27%，收報55.7元；信置（0083）跌1.02%，收報11.6元。商場股領展（0823）跌0.84%，收報88.6元；九龍倉置業（1997）跌0.78%，收報44.55元。港鐵（0066）跌1.4%，收報45.9元。零售股莎莎（0178）跌2.7%。

美國聯儲局主席鮑威爾周五凌晨在瑞士發表講話，認為美國以及世界經濟前景會是持續溫和增長，而聯儲局正在監控「重大風險」，包括全球貿易緊張局勢，會繼續採取適當措施來維持經濟擴張。鮑威爾的言論令市場對9月減息預期升溫。銀行股不跌反升，匯控（0005）升0.35%，收報58.1元；恒生（0011）升0.24%，收報169元；中銀香港（2388）升0.18%，收報27.15元。

白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易磋商可能會在很長一段時間內進行，就像冷戰進行了幾十年，美國才得到所想要的一樣。部分貿易相關股下跌，申洲國際（2313）跌0.62%，收報111.7元；創科實業（0669）跌1.47%，收報57.05元；萬洲（0288）跌1.87%，收報6.84元。

南華早報引述中國國航（0753）獨立非執行董事許漢忠指，國航無意介入國泰航空（0293）日常營運。國航半日跌0.27%、國泰半日跌0.9%。

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